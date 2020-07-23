وزير الخارجية الفنلندي في بغداد ضمن زيارة تشمل أربيل

2020/07/23 | 09:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية فؤاد حسين سيستقبل نظيره الفنلندي اليوم الخميس

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