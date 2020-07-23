2020/07/23 | 09:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس النواب، عن حصولها على موافقة هيئة الرأي بوزارة التعليم العالي بنسبة بلغت اكثر من 80 بالمئة وكذلك نسبة تأييد كبيرة من إدارات الجامعات؛ لتغيير نظام الدراسة فيها من نظام الكورسات الى النظام السنوي.وقال عضو اللجنة رياض المسعودي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم توافق مبدئيا على اعتماد النظام السنوي بدل “الكورسات” في الجامعات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم توافق مبدئيا على اعتماد النظام السنوي بدل “الكورسات” في الجامعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).