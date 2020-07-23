2020/07/23 | 09:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة وصف جو بايدن، المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس الحالي الجمهوري، دونالد ترامب، بأنه أول عنصري ينتخب رئيسا للولايات المتحدة.وسئل بايدن خلال مؤتمر عبر الإنترنت مع ناخبين، عن موقفه من تسمية ترامب الفيروس التاجي بـ"الفيروس الصيني" أو "فيروس ووهان"، فأجب قائلا إن الرئيس "يزرع العنصرية".وتابع بايدن منتقدا الرئيس الأمريكي ترامب بقوله: "إن الطريقة التي يتعامل بها مع الناس بناء على لون بشرتهم، وأصلهم القومي، ومن أين أتوا، مقززة تماما".وأضاف بايدن: "لم يفعل ذلك أي رئيس جمهوري، ولا اي رئيس ديمقراطي.كان لدينا عنصريون، هم وُجدوا.حاولوا أن يتم انتخابهم للرئاسة، وهو (ترامب) كان أول من فعل ذلك".واستهجنت حملة ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، على الفور ما صدر عن بايدن.وردت كاترينا بيرسون، وهي من كبار مستشاري حملة ترامب، واصفة تصريحات بايدن بأنها "إهانة لذكاء الناخبين السود"، مضيفة أن ترامب "يحب الجميع...ويعمل بجد لتمكين جميع الأمريكيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يصف ترامب بأنه أول رئيس "عنصري" في الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يصف ترامب بأنه أول رئيس "عنصري" في الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).