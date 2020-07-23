الخدمات النيابية: تحرك لتفعيل المشاريع الإستراتيجية المتوقفة بالقروض الممنوحة

2020/07/23 | 09:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكدت لجنة الخدمات النيابية، الخميس، اللجوء إلى القروض الممنوحة لحل مشكلة المشاريع الإستراتيجية المتوقفة.وقال رئيس اللجنة النائب وليد السهلاني، بحسب الوكالة الرسمية، إن "اللجنة طالبت وزير التخطيط بتحديد المشاريع الإستراتيجية التي ستمول من القروض الممنوحة من دولتي بريطانيا واليابان، وتمويل مشاريع المجاري في العاصمة بغداد".واضاف ان "اللجنة أجرت مباحثات مستفيضة مع وزارتي التخطيط والاعمار والبلديات وهيئة الاستثمار حول موضوع توقف مشاريع المجاري في بغداد بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد".وأشار إلى "أهمية حل مشكلة مجاري بغداد، كون إهمالها سيؤدي الى كارثة كبيرة، مؤكداً ان لجنته تتابع ملف المشاريع من خلال زيارة ميدانية ووضع المعالجات الآنية رغم الازمة المالية".

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