مصرع راعٍ بانفجار لغم شمال اربيل

2020/07/23 | 09:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي راعي اغنام مصرعه بانفجار لغم ارضي في قضاء سوران شمال محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وعلمت وكالة شفق نيوز، من مصدر طبي اليوم الخميس ان مستشفى طوارئ قضاء سوران استقبل مساء امس شخص يُدعى "دلشاد عبد الرحمن" يبلغ من العمر 47 عاما مهنته، وهو مصاب بجروح بليغة اثر انفجار لغم ارضي عليه.

وبحسب المعلومات فان ذلك الشخص قد توفي لشدة الاصابة التي تعرض لها.

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