بعد عزوفهم عن الايداع.. الرافدين يوجه فروعه بفتح الحسابات للمواطنين

2020/07/23 | 09:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- وجه مصرف الرافدين فروعه كافة في بغداد والمحافظات باستقبال الزبائن الراغبين بفتح الحسابات بأنواعها .وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الخميس ، أن العديد من المواطنين لديهم الرغبة الكبيرة في فتح الحسابات لغرض ايداع أموالهم في المصرف والحصول على الفوائد .داعيا موظفي المصرف الى ضرورة تقديم […]

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