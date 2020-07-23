الصين تطلق مسبار غير مأهول إلى كوكب المريخ

2020/07/23 | 10:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصين، صباح اليوم الخميس، عن إطلاق مسبار غير مأهول إلى كوكب المريخ، وذلك في أول مهمة مستقلة لها لزيارة كوكب آخر بعد القمر.وذكرت وكالة “فرانس 24” نقلا عن وسائل إعلام صينية أن الصاروخ الذي تم إطلاقه هو من طراز “لونغ مارش 5 واي 4” ويحمل مسبارا خاصا إلى المريخ لأهداف علمية واستكشافية وبحثية.[…]

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