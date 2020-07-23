التربية توضح آلية توزيع البطاقات الامتحانية الخاصة بطلبة الإعدادية

2020/07/23 | 10:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التربية، الخميس، أن توزيع البطاقات الامتحانية الخاصة بطلبة السادس الاعدادي سيتم عن طريق المدارس حصرا.وقال معاون مدير التقويم والامتحانات في الوزارة نعمة حربي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان مديريته “استكملت اجراءات اصدار البطاقات الامتحانية للطلبة الذين سيشاركون في الامتحانات الوزارية للعام الدراسي الحالي”.وأضاف حربي، أن “توزيع البطاقات […]

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