محافظة عراقية تعيش

2020/07/23 | 10:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد النائب عن محافظة ذي قار اسعد ياسين المرشدي يوم الخميس بإنفلات الاوضاع الامنية وغياب القانون في سابقة لم تشهدها المحافظة .

وقال المرشدي لوكالة شفق نيوز، ان "ذي قار تعيش انفلاتا امنيا وقانونيا لا سابق له من نزاعات عشائرية وحرب عصابات وعمليات ارهابية مماثلة لهجمات داعش في المناطق المنهارة امنيا بسبب عجز الاجهزة الامنية عن السيطرة على الاوضاع واحتوائها".

واضاف ان "ذي قار اليوم تعيش سطوة العشائر والعصابات، وغياب القانون على الرغم من استبدال قيادات الشرطة لعدة مرات على مر الاشهر الاربعة الماضية"، محذراً من تفاقم الاوضاع الى اسوأ مما عليه الان".

ودعا المرشدي "القوات الامنية والسلطات الحكومية الى فرض هيبة النظام والقانون والتصدي للعابثين والمعتاشين على الانفلات الامني منتقداً عمليات اقتحام دوائر ومؤسسات الدولة بحجج التظاهر دون أي رادع قانوني الى جانب النزاعات العشائرية التي تجاوزت حدودها بشكل مخيف "

ولفت النائب الى ان المطالبة بالحقوق تتم عبر التظاهر السلمي والاطر القانونية بعيداً عن أي عمليات تخريب او تجاوز على ممتلكات الدولة او المواطنين.

وتشهد محافظة ذي قار جنوبي العراق نزاعات عشائرية وهجمات متعددة بالاسلحة والعبوات الناسفة وتجاوزات على دوائر ومؤسسات الدولة بدوافع متعددة ، عجزت الاجهزة الامنية عن احتوائها.

وفي المقابل تعيش المحافظة التي تقع جنوبي العراق واقعا خدميا مترديا من انعدام المياه الصالحة للشرب، وقلة تجهيز الطاقة الكهربائية اضافة الى تفشي البطالة بين صفوف الشباب الامر الذي يدفع الى الخروج بتظاهرات شبه يومية احتجاجا على هذا الواقع.

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