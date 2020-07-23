مصرف الرافدين يوجه فروعه بفتح الحسابات بأنواعها للزبائن

2020/07/23 | 10:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه مصرف الرافدين اليوم الخميس فروعه كافة في بغداد والمحافظات باستقبال الزبائن الراغبين بفتح الحسابات بأنواعها.وقال المكتب الإعلامي للمصرف بيان اطلعت عليه “يس عراق” أن ” العديد من المواطنين لديهم الرغبة الكبيرة في فتح الحسابات لغرض ايداع أموالهم في المصرف والحصول على الفوائد”.ودعا المصرف في البيان إلى “ضرورة تقديم التسهيلات […]

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