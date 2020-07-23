الخارجية تكشف حقيقة التنسيق مع تركيا بشأن عملياتها العسكرية في العراق

2020/07/23 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، إن تركيا تقوم بأعمال استفزازية أحادية الجانب في إقل...





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