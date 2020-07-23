نائب يطالب وزير الداخلية والدفاع بالتحقيق حول الاعتداء على المحاضرين المجانيين

2020/07/23 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

طالب عضو مجلس النواب، أحمد مظهر الجبوري، الخميس (22 تموز 2020)، وزيري الداخلية، عثمان الغانمي، ووزير الدفاع جمعة عناد، والقضاء العراقي، بالتحقيق حول الاعتداء الذي حصل على المحاضرين المجانيين قرب منطقة الخضراء.

وقال الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم): "في الوقت الذي يطالب فيه المحاضرين حقوقهم البسيطة ومن باب المسؤولية الوطنية والأخلاقية، ادين وبشده بالاعتداء الاثم على الشباب المحاضرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم".

وأضاف قائلاً: "اطالب وزير الداخلية، ووزير الدفاع، والقضاء العراقي، بالتحقيق الفوري حول هذا الاعتداء غير الحضاري على شريحة مهمة في بلدنا الحبيب، وهم المحاضرين المجانيين الذين ما زال عطاؤهم مستمراً في دفع عجلة الواقع التربوي نحو الأمام".

وتابع الجبوري قائلاً: "اليوم ننتظر أن يتم تقديم الفئة التي اعتدت عليهم للقضاء، لينالوا جزاءهم بما قدمت أيديهم ويتم تحقيق مطالبهم"، مضيفاً: "أملنا خيراَ برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في إنهاء ملف المحاضرين وتعينهم اسوة بأقرانهم".





وأمس الأربعاء، أفاد مصدر أمني، بوقوع إصابات في صفوف المحاضرين المجانيين الذين يتظاهرون أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد، بعد محاولات تفريقهم من قبل القوات الأمنية.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اشتباكات وقعت بين المتظاهرين والقوات الأمنية أمام المنطقة الخضراء من جهة العلاوي، بعد محاولات تفريق الخريجين الذين يتظاهرون للمطالبة بتعيينهم في دوائر الدولة".ويتظاهر العشرات من الخريجين أمام المنطقة الخضراء، منذ عدة أيام، للمطالبة بتوفير فرص عمل وشمولهم بالتعيينات في دوائر الدولة.

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، إن تركيا تقوم بأعمال استفزازية أحادية الجانب في إقليم كردستان، ولا تقوم بأي تنسيق مع الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد.

وذكر الصحاف في تصريح متلفز، تابعته (بغداد اليوم): "

بغداد اليوم-متابعة

أكد نائب قائد قوات التحالف الدولي، الجنرال الأمربكي كينيث إيكمان، أن القوات الأمنية العراقية ستتسلم يوم السبت معسكراً ضخماً في بسماية، فيما أشار إيكمان إلى أن القوات الأمريكية المتواجدة في العراق وسوريا سيتم تقليصها ببطء.

وقا

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، ناجي رديس، الاربعاء (22 تموز 2020)، أن زيادة نفوس السكان في العراق تشكل عبئاً على الاقتصاد العراقي، عازيا ذلك إلى الاعتماد على واردات النفط فقط.

وقال رديس في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

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