التحالف الدولي يعتزم تقليص عدد قواته في العراق ويعلن تسليمه معسكر بسماية

2020/07/23 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكد نائب قائد قوات التحالف الدولي، الجنرال الأمربكي كينيث إيكمان، أن القوات الأمنية العراقية ستتسل...





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