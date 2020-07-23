نائب إيراني يكشف سبب انفجار مفاعل “نطنز” النووي

2020/07/23 | 10:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب جواد كريمي قدوسي، سبب انفجار موقع “نطنز” النووي.ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن قدوسي، قوله إن “الاستنتاج النهائي لدينا هو أن الاختراق الأمني وتخطي الحواجز الأمنية تسبب في وقوع حادث نطنز”.ونفى قدوسي، الذي زار في وقت سابق موقع نطنز […]

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