2020/07/23 | 10:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجه مصرف الرافدين، الخميس، فروعه كافة في بغداد والمحافظات باستقبال الزبائن الراغبين بفتح الحسابات بأنواعها.وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “العديد من المواطنين لديهم الرغبة الكبيرة في فتح الحسابات لغرض ايداع أموالهم في المصرف والحصول على الفوائد”.ودعا البيان موظفي المصرف الى “ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للذين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يوجه فروعه بفتح الحسابات للمواطنين لإيداع اموالهم ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يوجه فروعه بفتح الحسابات للمواطنين لإيداع اموالهم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).