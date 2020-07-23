2020/07/23 | 10:11 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
وجه مصرف الرافدين، الخميس، فروعه كافة في بغداد والمحافظات باستقبال الزبائن الراغبين بفتح الحسابات بأنواعها.
وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “العديد من المواطنين لديهم الرغبة الكبيرة في فتح الحسابات لغرض ايداع أموالهم في المصرف والحصول على الفوائد”.
ودعا البيان موظفي المصرف الى “ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للذين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يوجه فروعه بفتح الحسابات للمواطنين لإيداع اموالهم ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وجه مصرف الرافدين، الخميس، فروعه كافة في بغداد والمحافظات باستقبال الزبائن الراغبين بفتح الحسابات بأنواعها.
وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “العديد من المواطنين لديهم الرغبة الكبيرة في فتح الحسابات لغرض ايداع أموالهم في المصرف والحصول على الفوائد”.
ودعا البيان موظفي المصرف الى “ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للذين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يوجه فروعه بفتح الحسابات للمواطنين لإيداع اموالهم ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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