باحث عراقي: أميركا رسخت الانقسام في العراق + فيديو

2020/07/23 | 10:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمستردام (العالم) 2020.07.23 – أكد الباحث السياسي العراقي أبوفراس الحمداني أن أميركا رسخت الانقسام في العراق من خلال تكريس دستور المكونات، مشددا على ...

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