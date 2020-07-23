النزاهة النيابية: توجه حكومي لاصلاح الجهاز الاداري للدولة

2020/07/23 | 10:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن توجه الحكومة لتشكيل هيأة خاصة لتقييم المناصب القيادية لغرض اصلاح الجهاز الاداري في الدولة.

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