سرهنك محسن يطمح بالعودة الى المنتخب من بوابة بغداد

2020/07/23 | 10:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاقدت الهيأة الادارية لنادي امانة بغداد الرياضي مع الحارس سرهنك محسن حارس لحماية شباك فريق الكرة في النادي للموسم الجديد.

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