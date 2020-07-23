الرئيس السوداني يعين حكاماً مدنيين بدلاً من العسكريين في إطار التحول للحكم الديموقراطي

2020/07/23 | 10:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، تعيين حكام مدنيين للولايات، وذلك في إطار عملية الانتقال لحكم ديمقراطي كامل مدتها ثلاث سنوات.وكانت هذه الخطوة أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات ضدّ حكم الرئيس السابق عمر البشير في … Readmore

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