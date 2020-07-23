“حزب الله” قرر الرد على مقتل أحد عناصره في سوريا واسرائيل ترسل تعزيزات

2020/07/23 | 10:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أنه قرر إرسال تعزيزات عسكرية إلى قواته على الحدود مع لبنان.قال المتحدث باسم جيش الإحتلال ، أفيغاي أدرعي: “نظرا لتقييم الوضع، تقرر إرسال تعزيز معين بقوات مشاة إلى القيادة الشمالية العسكرية على الحدود مع لبنان”.#عاجل نظرًا لتقييم الوضع الذي يجرى في جيش […]

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