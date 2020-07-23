الاعرجي يعلن عن قرب الربط السككي بين العراق وإيران عبر منفذ الشلامجة

2020/07/23 | 10:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، اليوم الخميس (23 تموز 2020) قرب الربط السككي بين ايران والعراق عبر الشلامجة.وكان مساعد شؤون الاستثمار وتنمية الاعمال في منطقة اروند في إيران، علي موسوي، أعلن يوم الأربعاء (8 تموز 2020) استئناف تصدير … Readmore

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