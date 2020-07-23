محافظ البصرة يجدد رفضه تسريح العمالة البصرية العاملة في الشركات النفطية

2020/07/23 | 10:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيجدد محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني رفضه تسريح اي عمالة بصرية عاملة في مواقع الشركات النفطية في المحافظة، مؤكداً ان «الحكومة المحلية ستتخذ اجراءات قانونية بحق اي شركة تقوم بتسريح العمالة البصرية».وقال» العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الأعلامي الخاص ورد لـ»المستقبل العراقي»، انه «وجه مدير مكتب التشغيل في ديوان المحافظة باستدعاء مدراء الشركات وعقد اجتماع معهم والتأكيد على رفض الحكومة المحلية لأجراء اي شركة نفطية يتعلق بتسريح العمالة البصرية، مبيناً انه سبق وان تم ارسال لجنة خاصة بالموضوع الى مقر الشركات النفطية بحضور مكتب التشغيل وقيادة العمليات وبعض الجهات المختصة لرفض تسريح اي عمالة من ابناء الشعب البصري» .من جانبه اوضح مدير مكتب التشغيل في ديوان محافظة البصرة محمد العبادي انه «استناداً الى توجيهات محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني تم عقد أجتماع مع خمسة شركات والتي قامت بتسريح العمالة البصرية في وقت سابق وهي كل من شركة (بيكر هيوز ) وشركة (صچم) وشركة (اويل سيرف) وشركة (سايبم) وشركة (وذر فورد) ،مشيراً الى ان هناك تجاوب من قبل هذه الشركات بعودة العمالة او دفع جزء من الراتب للعاملين خلال فترة الاجازة لحين العودة الى العمل، لافتاً الى ان هناك اجتماعات اخرى ستجري في مبنى ديوان المحافظة مع ادارات الشركات النفطية او ممثليها بخصوص الموضوع .

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