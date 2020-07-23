وزير الخارجية الفنلندي: نتطلع لتعاون العراق والاتحاد الاوروبي اقتصاديا

2020/07/23 | 10:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، اليوم الخميس، إن بلاده تتطلع للتعاون الاقتصادي بين الاتحاد الاوروبي والعراق.وقال هافيستو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية، فؤاد حسين، إن "بلاده تتطلع للتعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والعراق".بدوره، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، أن "العراق يرحب بفتح سفارة لجمهورية فنلندا في بغداد"، مضيفاً: "ناقشنا خلال اللقاء وضع الجالية العراقية في فنلندا، وكيفية العمل معاً لحل مشاكلهم".وأشار حسين إلى "مناقشة موضوع دعوة الشركات الفنلندية للعمل في داخل العراق".

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