الامن اللبناني يوقف عراقيين في المطار حاولا تهريب الاف الدولارات المزورة

2020/07/23 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت القوات الأمنية اللبنانية، التابعة لسرية درك المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، عراقيين، بتهمة محاولة تهريب كمية من العملة المزيفة.وبحسب بيان لقوات الأمن اللبنانية فإن الشخصَين العراقيين حاولا تهريب، على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط … Readmore

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