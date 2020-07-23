الربط السككي مع إيران قاب قوسين أو أدنى.. مامدى “الخطر الاقتصادي” المترتب على هذه الخطوة؟

2020/07/23 | 10:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، عن قرب انطلاق مشروع الربط السككي بين ايران والعراق عن طريق الشلامجة، في أولى الخطوات العملية لتفعيل الاتفاقيات بعد انتهاء رحلة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى طهران.وقال الاعرجي في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إنه “قريباً سيتم الربط السككي بين ايران والعراق عن […]

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