تقرير بريطاني “مخيف”: العصر الذهبي للنفط “انتهى”.. اميركا تستعد لترك الشرق الاوسط ودول عربية تنتظر الانهيار والحروب الطويلة!

2020/07/23 | 10:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نشرت مجلة ايكونوميست البريطانية والمهتمة بالشأن الاقتصادي، تقريرًا تحدث عن انتهاء العصر الذهبي للنفط العربي، وانهيار سيواجه الدول العربية النفطية وغير النفطية المعتمدة عليها، فضلا عن حروب طويلة الأمد.وقالت المجلة في تقرير تابعته “يس عراق”، إنه “يبدو أن الدول العربية التي تمثل مصدراً كبيراً لإنتاج النفط في العالم ويعتمد أغلب […]

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