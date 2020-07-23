بالإطارات المشتعلة.. متظاهرون يغلقون مداخل سوق الشيوخ في ذي قار

2020/07/23 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، الخميس (23 تموز 2020)، بأن متظاهرين أغلقوا جميع مداخل قضاء سوق الشيوخ بالإطارات المشتعلة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين في سوق الشيوخ قطعوا جميع مداخل القضاء الرابطة مع مركز الناصرية من جهة ومحافظة البصرة من جهة أخرى بالاطارات المشتعلة".

وكان محتجون غاضبون، أقدموا في وقت سابق، على اغلاق مخازن دائرة توزيع كهرباء احتجاجا على ترديها في المحافظة.

وقال مصر محلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "متظاهرين غاضبين اغلقوا مخازن دائرة توزيع كهرباء ذي قار مجددا احتجاجا على تردي الكهرباء في المحافظة".

واضاف المصدر أن "التصعيد وقطع الطرق مايزال مستمرا في قضاء سوق الشيوخ المطالبة بالخدمات واقالة قائممقام القضاء".

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