وزير الخارجية الفنلندي من بغداد: نتطلع للتعاون الاقتصادي بين الاتحاد الاوروبي والعراق

2020/07/23 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، اليوم الخميس، أن بلاده تتطلع للتعاون الاقتصادي بين ا...





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