ارتفاع طفيف بسعر صرف الدولار امام الدينار العراقي

2020/07/23 | 10:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر منصة “يس عراق” اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي لهذا اليوم الخميس 23 تموز 2020: بغداد – بورصة الكفاح 123,850 ….السعر في الصيرفات ( تقريبي ) 123,500 124,250 ——————— النجف 123,950 ————— اربيل 123,975 ————— البصرة 123,900 —————- الموصل 123,950 ————— السليمانية 124,050 —————- وكان اخر سعر صرف […]

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