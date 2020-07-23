النفط العراقية تعلن زيادة صادرات النفط الخام في شهر تموز

2020/07/23 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازدادت صادرات النفط الخام العراقي في شهر تموز الجاري، ما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، لا يزال يفوق تعهده في اتفاق خفض الإمدادات.وبلغ متوسط صادرات حقول جنوب العراق في الأيام العشرين الأولى من شهر تموز … Readmore

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