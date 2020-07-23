مسؤول صحي عراقي: ذاهبون لمناعة القطيع و75% من المواطنين مهددون بالاصابة

2020/07/23 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى مسؤول صحي بأن توجه مناطق العراق الى مناعة القطيع وبان الوباء لن يتوقف الا باصابة 75% من المواطنين.وقال مسؤول الصحة العامة في محافظة ذي قار، حيدر حنتوش ان” المعادلة جدا صعبة بين ايقاف الحياة والاستمرار بالحظر و بين … Readmore

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