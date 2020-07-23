2020/07/23 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رأى مسؤول صحي بأن توجه مناطق العراق الى مناعة القطيع وبان الوباء لن يتوقف الا باصابة 75% من المواطنين.
وقال مسؤول الصحة العامة في محافظة ذي قار، حيدر حنتوش ان” المعادلة جدا صعبة بين ايقاف الحياة والاستمرار بالحظر و بين … Readmore
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول صحي عراقي: ذاهبون لمناعة القطيع و75% من المواطنين مهددون بالاصابة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال مسؤول الصحة العامة في محافظة ذي قار، حيدر حنتوش ان” المعادلة جدا صعبة بين ايقاف الحياة والاستمرار بالحظر و بين … Readmore
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول صحي عراقي: ذاهبون لمناعة القطيع و75% من المواطنين مهددون بالاصابة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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