ما رأيكم.. بالعراق القوي بلا الأميركيين؟

2020/07/23 | 10:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يؤكد الباحثون بالشؤون الإقليمية والدولية أن الضربة الإيرانية ردا على جريمة اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني في الأراضي العراقية لابد أنها آتية، وأن ...

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