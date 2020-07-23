ذوو ضحايا الانفال في اقليم كوردستان غاضبون من تأبين سلطان هاشم

2020/07/23 | 10:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نددت جمعية الدفاع عن قضية الانفال في اقليم كوردستان يوم الخميس بشدة تأبين جهات سياسية، واعضاء في مجلس النواب العراقي وفاة وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم.

وقالت الجمعية في بيان اليوم ان "سلطان هاشم مدان بعمليات الانفال، وصدر بحقه حكم بالاعدام من قبل محكمة الجنايات العليا في العراق"، مشيرة الى انه وبعد مرور 17 عاما على صدور الحكم توفي هاشم بجلطة قلبية داخل السجن ليوجه على اثره مجموعة من الاشخاص برقيات تعزية الى اسرة "هذا المجرم" من بينهما البرلمانية اخلاص الدليمي.

واضاف البيان ان "مثل هذا الانحطاط يندرج في خانة الخيانة للدماء التي ارقيت بغير وجه حق من شهداء الانفال، وازدراء مباشر بقرار محكمة الجنايات العليا في العراق".

وادان البيان مثل هذه المواقف "الشنيعة والمليئة بالخزي والعار" الصادرة من اي شخص او من اي جهة أو منصب.

ودعا البيان وزارة الشهداء والمؤنفلين الى اتخاذ اجراءات قانونية بحق البرلمانية اخلاص الدليمي، وامثالها، مطالبا الوزارة ذاتها بالنهوض بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، ومنع الازدراء بدماء "الشهداء".

وتوفي سلطان هاشم وزير الدفاع العراقي السابق، يوم الأحد، في سجن الحوت في الناصرية بعد تعرضه لازمة قلبية حادة".

يذكر ان سلطان هاشم تم نقله الى سجن الحوت في الناصرية قبل عدة سنوات بانتظار تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق من قبل المحكمة الجنائية العليا.

وسلطان هاشم احمد هو وزير الدفاع في عهد نظام صدام حسين ولقد عيّن في منصب وزير الدفاع عام 1995، وهو من مواليد عام 1945 كما تذكر السجلات الرسمية.

يشار الى ان قوى سياسية سنية عراقية قد اصدرت بيانات نعت فيها سلطان هاشم، واشادت بمواقفه مما اثار غضب واستهجان احزاب وكتل شيعية من بينها حزب الدعوة "الاسلامية".

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