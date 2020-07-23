تفاعل مجتمعي واسع مع كتاب “الطريق إلى القرآن”

2020/07/23 | 10:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتاب ” الطريق إلى القرآن ” للشيخ المفكر إبراهيم السكران هو عبارة عن مقالات متعددة للشيخ إبراهيم, مجموعة في كتاب واحد, وهذه المقالات تتحدث عن القرآن كما هو مبين من عنوان الكتاب, وقد أعجب به وانتفع منه الكثير من المشايخ … Readmore

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