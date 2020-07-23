2020/07/23 | 10:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الزيارة التي أجراها، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران تضمنت عقد لقاء مع قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اسماعيل قاآني، بعيداً من الأضواء ووسائل الإعلام.وبحسب موقع “الف” الإيراني، فقد كان … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي التقى قآني بشكل سري بعيداً عن الاعلام للتفاهم حول ضبط الفصائل المسلحة في العراق) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي التقى قآني بشكل سري بعيداً عن الاعلام للتفاهم حول ضبط الفصائل المسلحة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).