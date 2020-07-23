2020/07/23 | 10:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليوم الخامس على التوالي.. تجدد التظاهرات الغاضبة في سوق الشيوخ (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/23 | 10:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الخامس على التوالي.. تجدد التظاهرات الغاضبة في سوق الشيوخ (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم الخامس على التوالي.. تجدد التظاهرات الغاضبة في سوق الشيوخ (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).