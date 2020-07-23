مهاجم سيراليوني ينضم لعندليب الفرات

2020/07/23 | 11:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن نادي نفط الوسط الرياضي، تعاقده مع المهاجم السيراليوني شيكا فوفانا لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “نادي نفط الوسط، تعاقد مع المهاجم السيراليوني شيكا فوفانا لتمثيل الفريق في الموسم المقبل”.تجدر الإشارة الى ان فوفانا هو لاعب سابق في صفوف فريق الميناء.انتهى/ 25 ل

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