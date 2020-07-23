2020/07/23 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

نشر التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكي، اليوم الخميس، تفاصيل عملياته في العراق خل...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التحالف الدولي ينشر تفاصيل عملياته إلى جانب القوات العراقية خلال اسبوع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التحالف الدولي ينشر تفاصيل عملياته إلى جانب القوات العراقية خلال اسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).