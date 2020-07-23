محافظة عراقية تسجل 50 درجة مئوية.. حالة الطقس في عموم البلاد

2020/07/23 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، حالة الطقس في مختلف مناطق العراق، فيما أشار...





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