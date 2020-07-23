لاعب واحد من برشلونة..اليويفا يعلن عن التشكيلة المثالية للدوري الإسباني

2020/07/23 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) التشكيلة المثالية للموسم الكروي المنتهي في الدوري الإسباني، والتي شهدت حصول ريال مدريد البطل على حصة الأسد.

وحقق ريال مدريد لقب الليغا للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخ النادي، والأولى منذ عام 2017، وذلك بعد تفوقه على غريمه التقليدي برشلونة الذي حل في المركز الثاني بفارق 5 نقاط.

وشهدت التشكيلة تواجد 5 لاعبين من ريال مدريد على رأسهم قائد الفريق سيرجيو راموس، بينما تم اختيار زين الدين زيدان كأفضل مدرب في البطولة لهذا الموسم.

وحضر من جانب ريال مدريد أيضاً النجم البرازيلي كاسيميرو الذي كان نقطة قوة ريال مدريد في خط الوسط، بالإضافة إلى النجم الألماني المتألق توني كروس، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي نافس ميسي على لقب الهداف، أما مركز حراسة المرمى فكان من نصيب تيبو كورتوا الفائز بجائزة زامورا.

ورغم أن برشلونة احتل مركز الوصافة وكان صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة، لكن اليويفا اختار لاعباً واحداً فقط من صفوفه وهو ليونيل ميسي بطبيعة الحال الفائز بجائزة البيتشيتشي بتسجيله 25 هدفاً.

ووقع اختيار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على لاعبين من إشبيلية هما خيسوس نافاس، ودييجو كارلوس، كذلك الحال بالنسبة لفياريال الذي مثّله سانتي كازورلا، وجيرارد مورينيو، في حين تواجد لاعب واحد من أتلتيك بيلباو وهو يوري بيرشيتشي.

التشكيلة المثالية للدوري الإسباني موسم 2019-2020

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)

خط الدفاع: سيرجيو راموس (ريال مدريد) ..



دييجو كارلوس (إشبيلية) .



يوري بيرشيتشي (أتلتيك بيلباو)

خط الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد) ..



سانتي كازورلا (فياريال) ..



توني كروس (ريال مدريد) ..



خيسوس نافاس (إشبيلية)

خط الهجوم: كريم بنزيما (ريال مدريد) ..



جيرارد مورينو (فياريال) ..



ليونيل ميسي (برشلونة)

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