2020/07/23 | 11:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يطالب ناشطو احتجاجات تشرين ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي مراراً بإطلاق سراح المحامي علي جاسب، الناشط في التظاهرات، والمختطف في محافظة ميسان عشية اندلاع الانتفاضة.ولم يغب علي جاسب عن ذهن المتظاهرين والمدونين رغم الأحداث المتسارعة والوقت الطويل الذي مر على اختطافه، وهم يدعون الحكومتين السابقة والحالية بالكشف عن مصيره.كان علي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الترند العراقي يعاود البحث عن متظاهر اختفى نحو 10 أشهر.. ووالده يائساً: أريده حتى لو جثة!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الترند العراقي يعاود البحث عن متظاهر اختفى نحو 10 أشهر.. ووالده يائساً: أريده حتى لو جثة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).