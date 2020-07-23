درجال يؤكد دعمهة للاندية في استحقاقاتها المقبلة

2020/07/23 | 11:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال دعمه الكامل للاندية الرياضية، و ضرورة تهيئة الأرضية المناسبة التي تسهم في خدمة الرياضة العراقية التي تنتظرها إستحقاقات خارجية فضلاً عن المنافسات المحلية في ظل جائحة كورونا، جاء ذلك خلال لقائة بقائد القوة الجوية اللواء شهاب جاهد ونائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي.

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