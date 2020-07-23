نائب ينتقد الصارخين في زمن عبد المهدي والساكتين اليوم عن ضرب المحاضرين

2020/07/23 | 11:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..انتقد النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان ابو الجون، الخميس، صمت بعض الجهات السياسية التي كانت أصواتها مرتفعة في زمن عبد المهدي بادعاء الدفاع عن المتظاهرين، مشيرا إلى أن صمت هذه الجهات اليوم وصراخها بالأمس دليل على منافعها حاليا.وقال الشعلان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المحاضرين عملوا لاعوام طويلة من دون أي […]

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