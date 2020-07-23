2020/07/23 | 11:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة سومو تصدر توضيحا بشأن صادرات النفط العراقي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة سومو تصدر توضيحا بشأن صادرات النفط العراقي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة سومو تصدر توضيحا بشأن صادرات النفط العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).