الاعرجي: زيارة الكاظمي لإيران كانت نوعية ومميزة سياسياً

2020/07/23 | 11:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لن تترتب عليها أية نتائج عملية كما خُطّط لها.وقال الاعرجي في تغريدة على “تويتر” إنه “لن تترتب على زيارة الكاظمي لإيران أية نتائج عملية كما خُطّط لها في جدول أعمالها إلا أنها – سياسياً – كانت نوعية ومتميزة في الصراحة والابتعاد …

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