سائرون: سحب الحكومة مبلغ صندوق البروتوكولات التعاونية مع الصين عطل المشاريع المتفق عليها

2020/07/23 | 11:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفاق (أوبك + ) أثر كثيراً على الوضع المالي للبلاد بغداد- وعد الشمري: كشفت قائمة سائرون التابعة للتيار الصدري، أمس الأربعاء، عن سحب الحكومة كامل أموال الصندوق السيادي لبروتوكولات التعاونية مع الصين البالغة مليار دولار، وفيما أكدت أن الإجراء عطّل المشاريع المبرمة بين البلدين، شدّدت على أن التزام العراق باتفاق (أوبك بلس) أثر كثيراً على ...

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