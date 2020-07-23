اكثر من 170 الف نسمة يحاصرهم العطش جراء تردي الكهرباء

2020/07/23 | 11:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المقدادية بديالى..اكد مسؤول محلي بأن المقداية التي تعد ثاني أكبر أقضية محافظة ديالى يُحاصرها العطش منذ أسبوع.وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية المنحل عدنان التميمي امس الاربعاء، إن ” ما يزيد على 170 الق نسمة يسكنون قضاء المقدادية والقرى المحيطة به يحاصرهم العطش منذ أسبوع بسبب توقف المشروع الرئيسي للإسالة بسبب تذبذب الكهرباء”....

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