عضو بالخدمات النيابية: لجنتنا غير فاعلة بسبب تعطل عمل البرلمان

2020/07/23 | 11:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..انتقدت عضو لجنة الخدمات النيابية مها الجنابي، الخميس، ما وصفته بالأداء البرلماني الضعيف بسبب تعطيل جلسات المجلس ، مؤكدة ان لجنتها غير فاعلة في الوقت الراهن.وقالت الجنابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الكثير من الملاحظات على أداء وعمل اللجان النيابية في مجلس النواب ومنها لجنة الخدمات”.وأضافت أن “تعطيل اللجان النيابية بذريعة […]

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