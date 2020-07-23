٢٠٢٠ بلا موازنة

2020/07/23 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي حسين نادر*

وصلنا الى النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ ولغاية الان لا توجود موازنة اتحادية لا نصفها ولا كلها .

وعلى الرغم من ان الحكومة المستقيلة أكملت اعداد الموازنة لكن بسبب ظروف البلد تاخر ارسلها الى البرلمان، فالبعض يعلل أسباب عدم الإقرار بالسياسية والبعض يقول انها فنية .

ولذلك مهما تكن الأسباب فانها مشكلة كبيرة ولها تداعيات اقتصادية كبيرة خصوصًا في ضل الأزمة الحالية .

فعدم وجود موازنة معناه عدم وجود مشاريع استثمارية جديدة وعدم دعم المتلكئ منها وايضاً تزيد العبء على المواطن والخدمات واحتمالية تأخر تسديد الرواتب .

خصوصًا ان العراق يعتمد بشكل كامل على الموازنة وهي تعتمد بنسبة ٩٣٪ على الواردات النفطية .

مما يعني الان ان أموال العراق تذهب الى الموازنة وهي لم تشرع بعد !!!

الحل الأمثال للوضع الراهن هو ( الميزانية )

التي يسجل بها جانبين مهمين هما الإيرادات والمدفوعات ، لكي يتم حفظ المال العام من الهدر ومحاسبة كل المقصرين .

* مراقب للشأن الاقتصادي

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