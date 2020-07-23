انخفاض قيمة صادرات النفط السعودية نحو 12 مليار دولار على أساس سنوي في ايار

2020/07/23 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن قيمة الصادرات النفطية السعودية انخفضت 65 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار، لتهبط بما يعادل 12 مليار دولار.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إنه مقارنة مع أبريل نيسان، تراجع إجمالي الصادرات، بما في ذلك السلع غير النفطية مثل الكيماويات والبلاستيك، بنسبة 1.6 بالمئة أو بنحو 160 مليون دولار.

وتواجه السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، ركودا كبيرا هذا العام في ظل أزمة فيروس كورونا وتراجع إيرادات النفط.

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